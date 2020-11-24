Самой востребованной вакциной в мире, по данным Bloomberg, является препарат, разработанный Оксфордским университетом

В создании этой вакцины также принимает участие британско-шведская компания AstraZeneca. По сведениям Bloomberg, на нее оформлено почти треть всех предзаказов – более 3 миллиардов доз. На втором месте по спросу – вакцина американской компании Novavax, на нее оформлено предзаказов на 1,4 млрд доз. На третьем месте – вакцина компании Johnson & Johnson, предзаказано 1,3 млрд доз. По информации Bloomberg, за ними следуют вакцины Sanofi/Glaxo (1,2 млрд доз), Pfizer/BioNTech (1,1 млрд доз) и Мoderna (777,2 млн доз). Заказы на российскую вакцину «Спутник V» достигли 537,4 млн доз.

