Владимир Путин признал легализацию марихуаны в других странах угрозой национальной безопасности

Президент подписал новую стратегию антинаркотической политики на 10 лет вперед. В опубликованном документе говорится, что легализация марихуаны в других странах расширяет глобальный рынок наркотиков, передает ТАСС. Бороться с этим, в частности, нужно «духовными ценностями», говорится в стратегии