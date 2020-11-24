Владимир Путин признал легализацию марихуаны в других странах угрозой национальной безопасности

Президент подписал новую стратегию антинаркотической политики на 10 лет вперед. В опубликованном документе говорится, что легализация марихуаны в других странах расширяет глобальный рынок наркотиков, передает ТАСС. Бороться с этим, в частности, нужно «духовными ценностями», говорится в стратегии
2020-11-24T02:05:46+03:00
2020-11-24T02:06:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 24 ноября 2020
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