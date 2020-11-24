В Китае решили скорректировать политику уменьшения рождаемости

Так, в рамках борьбы со старением нации и сокращением рабочей силы – граждан страны попросят больше рожать. Об этом изданию China Daily сообщил Юань Синь, вице-президент Китайской ассоциации народонаселения.

В настоящее время специалисты обсуждают ослабление прежней политики. В частности, решается вопрос можно ли разрешить парам иметь до трех детей или же политика ограничения рождаемости будет отменена.