Состояние российского актера Павла Прилучного, который был ранее госпитализирован, оценивается как стабильное

Об этом ТАСС рассказала его представитель Екатерина Сычева.

По ее словам, актер сейчас восстанавливается под наблюдением специалистов. По информации агентства, Прилучный заявление в полицию не писал.

В ночь на понедельник появилась информация, что актер был избит. Сообщалось, что у него были диагностированы перелом лицевой кости, ссадины и ушибы головы.

К медикам Прилучный обратился сам, заявив, что упал и ударился головой.