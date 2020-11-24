Об этом ТАСС рассказала его представитель Екатерина Сычева.
По ее словам, актер сейчас восстанавливается под наблюдением специалистов. По информации агентства, Прилучный заявление в полицию не писал.
В ночь на понедельник появилась информация, что актер был избит. Сообщалось, что у него были диагностированы перелом лицевой кости, ссадины и ушибы головы.
К медикам Прилучный обратился сам, заявив, что упал и ударился головой.
Состояние российского актера Павла Прилучного, который был ранее госпитализирован, оценивается как стабильное
Об этом ТАСС рассказала его представитель Екатерина Сычева.