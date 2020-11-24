65% россиян, по данным опроса, поддержали повышение налога для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год

Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob.

В наибольшей степени повышение налога положительно оценивают граждане старше 45 лет – 71 процент и те, чей ежемесячный доход составляет от 30 до 50 тысячи рублей.

Меньше всего поддержали решение молодежь и граждане с ежемесячным доходом 80 тысяч рублей.

Напомню, ранее президент Путин подписал закон об увеличении с будущего года ставки налога на доходы физических лиц до 15 процентов для граждан с доходом более 5 миллионов рублей в год.