Счетная комиссия штата Мичиган утвердила победу демократа Джозефа Байдена

Три голоса были за, один против, передает агентство «Рейтер». Ранее вице-губернатор Мичигана Джослин Бенсон пояснила, что пересчет голосов на выборах президента США, которого добивается штаб Трампа, возможен только после утверждения результатов выборов в данном штате. На итоги выборов в целом результаты именно в Мичигане не влияют — и без этого штата Байдену уже хватает голосов выборщиков для победы на выборах.