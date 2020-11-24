Счетная комиссия штата Мичиган утвердила победу демократа Джозефа Байдена

Три голоса были за, один против, передает агентство «Рейтер». Ранее вице-губернатор Мичигана Джослин Бенсон пояснила, что пересчет голосов на выборах президента США, которого добивается штаб Трампа, возможен только после утверждения результатов выборов в данном штате. На итоги выборов в целом результаты именно в Мичигане не влияют — и без этого штата Байдену уже хватает голосов выборщиков для победы на выборах.
2020-11-24T01:27:03+03:00
2020-11-24T01:27:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:27, 24 ноября 2020
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