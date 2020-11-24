Избранный президент США Джо Байден намерен сегодня лично объявить о ключевых назначениях в своей администрации. Об этом сообщила в эфире телеканала Fox News старший советник штаба демократов Кейт Бедингфилд.

Накануне список претендентов опубликовала команда Байдена.

Как и предсказывали СМИ, на пост главы Госдепартамента демократ намерен выдвинуть Энтони Блинкена, который ранее работал заместителем госсекретаря в администрации Барака Обамы.

На пост советника по национальной безопасности будет выдвинут Джейк Салливан; директором национальной разведки впервые может стать женщина — Эврил Хэйнс; а министром внутренней безопасности впервые может стать латиноамериканец — Алехандро Майоркас; постпредом США при ООН может быть назначена Линда Томас-Гринфилд; спецпосланником президента по вопросам климата — Джон Керри.

Кроме того, как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, на пост министра финансов США Байден собирается выдвинуть экс-главу Федеральной резервной

службы Джанет Йеллен. Таким образом она станет первой женщиной на этой должности.