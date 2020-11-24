В Госдуму внесли целый набор законопроектов о наказаниях, касающихся деятельности иностранных агентов

Внесенные поправки затрагивают как саму деятельность иноагентов, так и её освещение. Например, если некоммерческая организация с таким статусом будет, не упоминая его, распространять свои материалы, она может получить штраф до полумиллиона рублей. В свою очередь если, например СМИ, расскажет об подобной ситуации, тоже умолчав об этом статусе, издание можно будет наказать на пятьдесят тысяч рублей — такую возможность властям оставляет другая внесённая вчера поправка. Авторы законопроектов прописали штраф и на случай, если это сделает физическое лицо. Ему будет грозить штраф до двух с половиной тысяч.

Еще внесенные законопроеты подразумевают наказание для иноагентов-физических лиц, которые не предоставили властям необходимую информацию о себе или что-то умолчали. Им по административной статье будет грозить штраф до десяти тысяч рублей.

В описании поправок сказано, что правительство, в целом их уже поддержало. Среди авторов значатся сенаторы-единоросы Андрей Климов и Олег Мельниченко, а также депутат Госдумы от той же партии Василий Пискарёв.

В нынешней редакции закон позволяет признать иностранным агентом почти любое физическое лицо, которое получает деньги из-за границы и ретранслирует информацию СМИ с этим статусом.