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23:02, 23 ноября 2020

Защита Михаила Меня, обжаловала меру пресечения в виде запрета определенных действий

Защита аудитора Счетной палаты, бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, обжаловала меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Мурад Мусаев. Ранее он говорил, что считает наложенные запреты чрезмерными. Басманный суд Москвы 19 ноября запретил чиновнику покидать место фактического проживания за исключением ежедневных двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, пользоваться интернетом, почтой и телеграфом. Мера избрана до 18 января. Меня обвиняют в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Он сам вину отрицает и называет происходящее «недоразумением».

Дело в отношении Михаила Меня не стоит рассматривать как процесс против главы Счетной палаты, а самого Меня как борца с коррупцией, — сказал в эфире радиостанции «Эха Москвы» политолог Александр Кынев. Кынев надеется, что предстоящий судебный процесс в отношении Меня многим откроет глаза на личность этого человека.



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