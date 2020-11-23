Избранный президент США Джо Байден назвал имена кандидатов на ключевые посты в своей администрации

Так, пост госсекретаря может занять Энтони Блинкен, который был заместителем госсекретаря в администрации Барака Обамы. Советником по нацбезопасности будет назначен Джейк Салливан, работавший с Байденом, когда тот был вице-президентом. Оба в прошлом активно высказывались в поддержку антироссийских санкций. Блинкен также очень критично отзывался о политике, проводимой президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, на пост главы Министерства внутренней безопасности претендует Алехандро Майоркас, директором национальной разведки может стать Аврил Хейнс, постпредом США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Экс-госсекретаря Джона Керри планируют назначить спецпосланником по климату.