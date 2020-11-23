В Минобороны Белоруссии сообщили о масштабных белорусско-российских учениях «Запад-2021»

Они должны пройти в будущем году на 5 полигонах республики. Глава военного ведомства Виктор Хренин отметил, что масштаб учений будет больше, чем «Славянское братство — 2020», которые прошли осенью. По его словам, учениям будет предшествовать «огромный» комплекс подготовительных мероприятий.
2020-11-23T22:33:01+03:00
2020-11-23T22:33:01+03:00
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22:33, 23 ноября 2020
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