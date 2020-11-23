В App Store и Google Play появилось приложение «Госуслуги.COVID трекер»

Оно должно отслеживать контакты россиян с зараженными коронавирусом. Первым внимание на это обратило издание «Открытые медиа». В министерстве цифрового развития не стали комментировать, как приложение появилось в открытом доступе, отметив, что пока оно не работает.
2020-11-23T22:32:39+03:00
2020-11-23T22:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 23 ноября 2020
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