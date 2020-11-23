Пропаганда наркотиков в интернете и легализация каннабиса другими странами признаны угрозами нацбезопасности РФ

Пропаганда наркотиков в интернете и легализация употребления каннабиса другими странами признаны угрозами национальной безопасности России. Это следует из Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, которую подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на интернет-портале правовой информации. В нем, в частности, говорится, что разрешение на использование марихуаны в рекреационных целях, как и появление новых видов наркотиков, увеличение их производства в зонах вооруженных конфликтах и на территориях со слабым контролем со стороны власти, ведет к расширению глобального рынка наркотиков. Бороться с этим стратегия предлагает, в том числе, «духовными ценностями».