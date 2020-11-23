Избранный президент США Джо Байден объявил некоторых кандидатов на ключевые должности в своем правительстве

Госсекретарем будет номинирован заместитель госсекретаря США в Администрации Обамы Энтони Блинкен.

Избранный президент США Джо Байден номинирует заместителя советника по нацбезопасноти Белого дома и замгоссекретаря США в администрации Барака Обамы Энтони Блинкена на пост госсекретаря США. Центрист Блинкен считается компромиссной фигурой, утверждение которой не будут блокировать республиканцы в Сенате, у которых пока большинство в 52 голоса (но двоим сенаторам-респуцблдиканцам предстоят перевыборы в начале января). Являясь сторонником международных альянсов, в должности Госсекретаря Тони Блинкен будет нормализировать отношения Вашингтона с европейскими союзниками, которые почти разрушил Дональд Трамп, вернет США в Парижские соглашения о климате и ВОЗ, из которых вышел Трамп, и самое главное, будет работать на заключение новое ядерной сделки с Ираном — которую также разорвал Трамп. Блинкен уже пообещал укрепить испорченные за последние 4 года отношения с НАТО и занять жесткую линию в отношении России. В качестве советника по нацбезопасности Джо Байден выбрал Джейка Салливана, который служил в этой должности в 2013-2014 годах, а также был ключевым советником по иранской ядерной сделке. Директором Национальной разведки Байден номинирует Аврил Хайнс, экс замдиректора ЦРУ в Администрации Обамы. Послом США в ООН Байден выбрал бывшего посла в Либерии Линду Томас-Гринфилд.

Бывший госсекретарь США Джон Керри будет станет спецпредставителем президента Байдена по климату — эта должность не требует утверждения в Сенате США. И пока остается неизвестно, кого Джо Байден выберет в качестве главы Пентагона.