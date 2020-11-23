Суд Парижа приостановил до четверга слушания по делу бывшего президента Франции Николя Саркози

Об этом попросила защита другого подсудимого, бывшего высокопоставленного сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера в связи с серьезными проблемами с его здоровьем. За эти дни должна быть проведена его медицинская экспертиза. Сам Саркози присутствовал на сегодняшнем заседании как и еще один фигурант, его адвокат Тьерри Эрзог.

Речь в обвинении идет о так называемом «деле о прослушках», событиях вокруг расследования финансирования президентской избирательной кампании 2007 года. Обвинение утверждает, что шесть лет назад тогдашний президент Франции пообещал Азиберу должность в Монако в обмен на инсайдерскую информацию о расследовании финансирования президентской кампании. Будто бы Саркози незаконно принимал деньги от наследницы L’Oreal Лилиан Бетанкур. Дело в значительной степени основано на прослушивании телефонных разговоров Саркози и его адвоката. Саркози и Эрзог пытались оспорить правомочность прослушивания их переговоров как нарушение адвокатской тайны, но еще в 2016 году суд высшей инстанции подтвердил такую возможность. Обвиняемый во взятках и торговле влиянием, Саркози рискует получить тюремное заключение сроком до 10 лет и максимальный штраф в размере одного миллиона евро. Ожидается, что судебный процесс продлится три недели. А в марте Николя Саркози ждет еще один суд по поводу финансирования избирательной кампании 2012 года. Николя Саркози отрицает выдвинутые против него обвинения.