Энергосистему в Приморье могут не успеть полностью восстановить к концу этого года

Она серьёзно пострадала из-за ледяного шторма, который прошел на минувшей неделе.

Возвращение к стандартной схеме энергоснабжения в регионе станет возможным только в течение одного-двух месяцев. Об этом объявил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак. Он подчеркнул, что сейчас у его ведомства стоит задача максимально быстро вернуть потребителям доступ к электричеству. По последним прогнозам, основные электросети будут восстановлены к среде. Тем не менее, делается это с использованием резервных схем, то есть с помощью дизельных генераторов из других регионов.

По оценке Министерства энергетики, без электричества сейчас остаются 39 поселений Приморского края. В общей сложности это более семидесяти тысяч человек.

Проблемы начались в ночь на четверг из-за того, что на регион обрушился мощный ледяной шторм. Это привело к обрывам линий электропередач. Без тока также перестали работать и некоторые отопительные станции. Около двадцати тысяч жителей региона остаются без тепла до сих пор. По оценке местных властей, общий ущерб превысил 180 миллионов рублей, и эта цифра будет расти.

Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков сегодня говорил, что пик кризисной ситуации в Приморье уже пройден, а тепло и воду жители региона получат уже в течение суток