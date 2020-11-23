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21:33, 23 ноября 2020

Избранный президент США Джо Байден объявил о ключевых назначениях в свой Кабинет

Так, пост госсекретаря займет Энтони Блинкен. Министром внутренней безопасности должен стать Алехандро Майоркас, советником по нацбезопасности Джейк Салливан, ЦРУ должен возглавить Эбрилл Хейнс.



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