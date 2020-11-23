ФСИН сообщила о попытке нападения арестантов на сотрудников Следственного изолятора Матросская тишина в Москве

По данным ведомства, инцидент произошел в минувшую субботу во время проведения планового обыска. Отмечается, что все участники конфликта осмотрены медработниками, никто не пострадал и не нуждается в медицинской помощи. В настоящее время проводится проверка.
2020-11-23T21:32:58+03:00
2020-11-23T21:32:58+03:00
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21:32, 23 ноября 2020
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