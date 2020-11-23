Бесплатные лекарства начали раздавать в Петербурге

Пациенты, которые проходят лечение от коронавируса дома, получат препараты от врача при первом его визите. Об этом «Эху Москвы» рассказала представитель Комитета по здравоохранению Ольга Рябинина. Правительство страны выделило Петербургу из федерального бюджета на закупку лекарств более 200 миллионов рублей.