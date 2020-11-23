Возврат к стандартной схеме энергоснабжения Приморья станет возможным лишь в течение одного-двух месяцев

До этого времени будут работать резервные источники питания, поставленные из других регионов. Об этом сообщил зам.министра энергетики Евгений Грабчак. Серьезные проблемы в Приморском крае начались 19 ноября из-за непогоды. В результате обрыва линии электропередачи без света остались более 180 тысяч человек.