Возврат к стандартной схеме энергоснабжения Приморья станет возможным лишь в течение одного-двух месяцев

До этого времени будут работать резервные источники питания, поставленные из других регионов. Об этом сообщил зам.министра энергетики Евгений Грабчак. Серьезные проблемы в Приморском крае начались 19 ноября из-за непогоды. В результате обрыва линии электропередачи без света остались более 180 тысяч человек.
2020-11-23T21:31:20+03:00
2020-11-23T21:31:20+03:00
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21:31, 23 ноября 2020
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