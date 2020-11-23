В Варшаве этим вечером проходит очередная акция против запрета абортов

По данным ТАСС, свыше ста человек собрались у здания Министерства образования. Несколько из них приковали себя к воротам. Полиция задержала несколько человек. Среди них оказалась журналист газеты «Выборча».

Полицейские через громкоговорители призывают всех разойтись, поскольку из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия запрещены. Отмечается, что большинство участников акции в масках. Они скандируют, что аборт это право, а не привилегия, что люди имеют право протестовать и всех арестовать невозможно. Демонстрантов поддерживают громкими сигналами проезжающие мимо автомобили. Как сообщается, участники акции планируют блокировать близлежащие улицы.

Волна общественного негодования началась в Польше месяц назад в связи с решением Конституционного суда о том, что прерывание беременности по причине патологии плода противоречит основному закону страны.