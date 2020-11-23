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21:05, 23 ноября 2020

Глава Роспотребнадзора считает необходимым ужесточить контроль за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает необходимым ужесточить контроль за соблюдением принятых в России мер по борьбе с коронавирусом. Попова обратила внимание на то, что наиболее высокий уровень заболеваемости коронавирусом фиксируется именно у работающего населения.



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