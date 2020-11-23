Суд приговорил экс-начальника Экспертно-аналитического центра МВД Петра Гришина к 8 годам колонии за мошенничество

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего начальника Экспертно-аналитического центра МВД Петра Гришина к 8 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Еще двое фигурантов, полковник Олег Мазур и предприниматель Сергей Нарутов получили по 7 лет и штрафы свыше одного миллиона рублей каждый. Мазур также лишен звания полковника полиции. Помимо этого со всех осужденных суд взыскал в пользу МВД свыше 62 миллионов рублей в счет ущерба.

Гришина задержали в 2017 году. По версии следствия он, в сговоре с другими фигурантами, закупал оборудование для региональных экспертных подразделений МВД по завышенным ценам. Защита пыталась доказать, что деньги ушли на дополнительные расходы и реализацию госконтрактов.