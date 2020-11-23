В Свердловской области завели уголовное дело по факту принудительной стерилизации женщин в Ухтусском пансионате

Об этом сообщает телегарм-канал «Лампа» со ссылкой на постановление о признании одной из пациенток потерпевшей. В документе говорится, что женщину отправила на операцию неустановленное должностное лицо из числа тех, кто был допущен к управлению пансионатом.

Муж одной из пациенток сообщил изданию МБХ-Медиа, что дело возбуждено по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Другие подробности он не уточнил.

О том, что пациентов пансионата для престарелых и инвалидов под Екатеринбургом заставляли проходить стерилизацию под угрозой отправки в психоневрологический интернат, стало известно в середине октября. В руководстве учреждения заявили, что эту процедуру с 2006 года прошли 15 женщин, они дали на это добровольное письменное согласие.