НКО-иноагентам будут грозить крупные штрафы за материалы без метки о том, что о ни произведены иноагентом

Это следует из законопроекта, внесенного сегодня в Госдуму. Согласно поправкам, административный штраф для должностных лиц составит от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических от 300 до 500. В обоих случаях предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения.