НКО-иноагентам будут грозить крупные штрафы за материалы без метки о том, что о ни произведены иноагентом

Это следует из законопроекта, внесенного сегодня в Госдуму. Согласно поправкам, административный штраф для должностных лиц составит от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических от 300 до 500. В обоих случаях предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения.
2020-11-23T20:31:38+03:00
2020-11-23T20:31:38+03:00
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20:31, 23 ноября 2020
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