Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин потребовал 300 тысяч рублей от СМИ за статьи о том, что он «хоронит космонавтику»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин потребовал 300 тысяч рублей от трех СМИ за статьи о том, что он «хоронит космонавтику и именно таким войдёт в историю». Об этом сообщили интернет-изданию «МБХ медиа» в пресс-службе Останкинского суда, куда поступил иск. Ответчиками указаны ООО «Неоход-медиа» и «ПремьерМедиаИнвест», а также издательский дом «Аргументы недели». Речь идет о статьях на сайте Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Все они основаны на публикации «Новых Известий» от 1 октября 2018 года.

Недовольство Рогозина вызвали фразы о том, что он станет «гробовщиком российского космоса» и, что «под руководством Рогозина окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами». Глава Роскосмоса требует признать эти сведения порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, обязать СМИ удалить публикации и взыскать с них компенсацию морального вреда. В самом Роскосмосе отказались от комментариев, пояснив, что иск касается физического лица, а не госкорпорации.