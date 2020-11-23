Бывшего главу издательства «Известия» Эраста Галумова приговорили к шести годам колонии общего режима

Гагаринский суд Москвы признал его виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Защита намерена обжаловать приговор. Еще двое фигурантов, бывший заместитель Галумова по экономике Галина Петрунина и предприниматель Игорь Григорьев получили по два года условно.

Галумов был арестован в феврале 2018 года, его обвиняли в хищении 54 миллионов рублей при сдаче помещений издательства и еще более 100 миллионов при обеспечении этих помещений энергией. Второй эпизод этим летом прекратили из-за истечения срока давности.

Прокуратура требовала 8 лет колонии. Адвокаты отмечали, что до передачи дела в суд его прекращали 23 раза, а затем возобновляли снова.