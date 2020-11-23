Российским авиакомпаниям вдвое сократили квоту на наем иностранных пилотов с 200 до 100 человек в год

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. В самих компаниях сказали РБК, что это никак не отразится на их деятельности. Крупные перевозчики не испытывают сейчас потребности в иностранных летчиках на фоне ограничений из-за коронавируса. По итогам года авиаперевозки в России сократятся на 45%. Как ожидается, в будущем году этот показатель может еще снизиться.