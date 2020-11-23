Пресненский суд Москвы оставил без движения иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову

Это следует из карточки иска на сайте суда. Определение было вынесено сегодня, иск оставлен без движения до 30 декабря, сообщил интернет-изданию «Медиазона» юрист ФБК Вячеслав Гимади. По его словам, причину такого решения суд не уточнил, посоветовав ждать определения по почте.

Навальный подал иск к Пескову 16 ноября. Политик попросил признать несоответствующим действительности и порочащим честь, достоинство и деловую репутацию заявление пресс-секретаря о том, что с оппозиционером работает ЦРУ. Навальный требует опубликовать опровержение этих слов на сайте Кремля.