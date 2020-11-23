Басманный суд Москвы арестовал до 4 января начальника дагестанского ОВД Гази Исаева по делу о терактах в московском метро 2010 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда. О задержании полковника полиции Следственный комитет сообщил сегодня. По версии следствия, Исаев был членом запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». Кроме того, в марте 2010 он лично подвез террористку-смертницу на автовокзал в Кизляре, откуда она выехала в Москву.
2020-11-23T19:32:03+03:00
2020-11-23T19:32:03+03:00
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19:32, 23 ноября 2020
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