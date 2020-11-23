Не стало журналиста и правозащитника Лидии Графовой

Она скончалась на 83-м году жизни. Об этом сообщил Эху бывший глава СПЧ, профессор Высшей школы экономики Михаил Федотов. По его словам, Графова умерла в больнице после длительной болезни, вызванной многочисленными переломами. Никакого отношения к коронавирусу это не имеет.

Благодаря деятельности Лидии Графовой многие граждане бывшего Советского Союза смогли вернуться в Россию, — отметил Федотов. Место и дата похорон пока не определены. По словам Федотова, к организации подключился Союз журналистов России и Российская газета, где в последнее время печаталась Графова.