Журналист Шевченко подчеркнул, что брал сведения о судимости Пригожина из открытых источников

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к журналисту Максиму Шевченко о защите чести и достоинства. В свою очередь журналист Максим Шевченко подчеркнул, что брал сведения о судимости Евгений Пригожина из открытых источников. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Он был судим по 210 статье УК РСФСР, согласно данным опубликованным агентством «Росбалт». Я никогда не утверждал, что он был судим за вовлечение, но исходя из источников, эта статья по составу включает в себя вовлечение несовершеннолетних в криминальную действия, азартные игры и занятие проституцией», — сказал он.

М.Шевченко отметил, что иски Евгений Пригожина являются попыткой запугать и разорить оппонента.

«Все эти иски вызваны только одним, он знает принципиально, что, по моему мнению, он и его сотрудники, если и не причастны к убийству Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике, то по крайней мере обладают достаточно большими сведениями об обстоятельствах их смерти. И то, что они не дают показания, называется укрытием от информирования правосудия о совершении преступления. Я не говорю, что они убили, но я говорю, что они были в этом месте, где убили. И он (Евгений Пригожин) знает, что я не отступлюсь, поэтому он устроил это запугивание, фактически судебный террор, пользуясь своим финансовым преимуществом, у него же денег без счета», — заключил журналист.

Бизнесмен Евгений Пригожин подал еще один иск к журналисту Максиму Шевченко на 5 миллионов рублей. Такую же сумму Е.Пригожин требует и с еженедельника «Собеседник». Поводом для очередного иска стала публикация в газете «Собеседник» под названием «Шевченко ответил «повару Путина»: у Пригожина репутация человека с двумя судимостями». Как утверждает пресс-служба компании бизнесмена «Конкорд», в этой статье содержатся утверждения, во-первых, не соответствующие действительности, во-вторых, порочащие честь и достоинство истца.