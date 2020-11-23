Единорос Дмитрий Вяткин внёс с Госдуму законопроекты об ужесточении наказаний за нарушения на уличных акциях

В некоторых случая штрафы увеличиваются в четыре раза.

Предложенные сегодня законопроекты затрагивают деятельность как участников, так и организаторов митингов. В одном сказано, что для физического лица повторное несоблюдение требований представителя власти на уличной акции должно грозить штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей, а не в 5 тысяч, как сейчас.

Во втором документе автор хочет установить ответственность за финансирование митинга людьми, которые не имеют на это права. Штраф за это будет составлять от 10 до 15 тысяч. Предполагается, что примерно такое же наказание предназначено и для тех организаторов, которые совершили некие нарушения при сборе средств, их расходовании и при составлении отчетности об их использовании. В отзыве правительства сказано, что кабинет министров готов поддержать эту инициативу, если туда внесут некоторые изменения.

Третий законопроект единороса Дмитрия Вяткина подразумевает штрафы для тех людей, которые на массовых акциях используют удостоверения представителей прессы, не являясь при этом журналистами. Наказание за это будет составлять от 20 до 30 тысяч рублей.

Единорос Вяткин вносит в Госдуму законопроекты о массовых акциях уже вторую неделю подряд. Несколько дней назад он также предлагал признать пикетные очереди митингами и запретить иностранное финансирование таких собраний.