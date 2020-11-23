Петербуржцы, которые болеют коронавирусом дома, вместе с бесплатными лекарствами получают Арбидол

В комитете Смольного по здравоохранению рассказали, что сегодня его начали выдавать участковые врачи.

Медики выдают горожанам, которые лечатся от коронавируса дома, бесплатные лекарства по схеме. Её утвердил Минздрав. Она делит пациентов на три категории в зависимости от тяжести симптомов. При лёгком течении болезни врачи назначают несколько препаратов, рассказала представитель комздрава Ольга Рябинина.

Издание «Новая газета» напоминает, что Арбидол во время пандемии коронавируса стал одним из лидеров по бюджетным закупкам. С начала года его приобрели на общую сумму свыше 270 миллионов рублей. Этот препарат производит компания миллиардера Виктора Харитонина, которого журналисты связывают с супружеской парой — экс-министра промышленности Виктора Христенко и экс-министра здравоохранения Татьяны Голиковой. Именно она возглавляет штаб по противодействию коронавирусу в России.

Медики сомневаются в эффективности Арбидола. Об этом «Эху Москвы» рассказал главный врач службы скорой помощи «Корис» Лев Авербах.

Петербург получил на закупку лекарств для амбулаторных пациентов из федерального бюджета более 200 миллионов рублей.