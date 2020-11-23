Перечень жизненно-необходимых препаратов в России расширен за счет вакцин от коронавируса

Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать прививку, — сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом премьер Михаил Мишустин. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что в целом ситуация с обеспечением лекарствами улучшилась, но еще не идеальна.