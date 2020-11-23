Правозащитник, журналист Лидия Графова скончалась на 83 году жизни – экс-председатель СПЧ Федотов

Российский правозащитник, журналист Лидия Графова скончалась на 83 году жизни. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший председатель Совета по правам человека при президенте, профессор бывшей школы экономики Михаил Федотов.

«Лидия Ивановна Графова представляет собой довольно редкий симбиоз прекрасного, высокопрофессионального журналиста и такого же прекрасного правозащитника. Ее правозащитная деятельность родилась из мира журналистской деятельности, она много писала о мигрантах, о перемещенных лицах и в результате из ее публикаций организовалась целая сеть организаций беженцев. Это началось еще в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. Лидия Ивановна до последнего дня возглавляла фонд переселенческих организаций и благодаря ее усилиям были внесены изменения в законодательство, наших переселенцев, которые были вынуждены вернуться в Россию из других бывших республик, смогли получить в нашей стране более или менее достойные условия для жизни. То, что ее не стало, это, кончено, страшное горе», — заключил он.

Бывший председатель Совета по правам человека не уточнил причину смерти Л.Графовой.