Со следующего года на всю продаваемую в России технику должны устанавливать российское программное обеспечение

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах, ноутбуках и умных телевизорах. В перечень программ, которые обяжут устанавливать, вошли 16 позиций, среди них есть браузеры, поисковики, навигаторы, соцсети, мессенджеры, программы для доступа к Госуслугам и платежной системе «Мир». Список программ подготовят до 15 декабря.