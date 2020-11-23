Со следующего года на всю продаваемую в России технику должны устанавливать российское программное обеспечение

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах, ноутбуках и умных телевизорах. В перечень программ, которые обяжут устанавливать, вошли 16 позиций, среди них есть браузеры, поисковики, навигаторы, соцсети, мессенджеры, программы для доступа к Госуслугам и платежной системе «Мир». Список программ подготовят до 15 декабря.
2020-11-23T18:34:38+03:00
2020-11-23T18:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 23 ноября 2020
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