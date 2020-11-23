Роскомнадзор завел административное производство в отношении Google

Компанию обвиняют в том, что она не удаляет из поисковой выдачи запрещенную в России информацию. Ведомство отмечает, что в Google можно найти страницы в том числе с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом. По данным Роскомнадзора, в среднем поисковик не удаляет из выдачи до 30% «опасного» контента». Компания не представила возражений на составленный акт. Из-за этого было возбуждено дело о повторном неисполнении обязанностей оператором поисковой системы. Максимальное наказание предусматривает штраф до пяти миллионов рублей.
2020-11-23T18:34:19+03:00
2020-11-23T18:34:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2746634-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:34, 23 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Вспоминая виселицы Нюрнберга. О Большом терроре в Белоруссии Все силовики Лукашенко оглянуться не успели, как оказались замазаны кровью. Они — соучастники в групповом изнасиловании своей страны. Изнасилованный народ им не забудет и не простит. И мы, возможно, увидим их на виселице. В Белоруссии смертная казнь не отменена…