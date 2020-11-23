Роскомнадзор завел административное производство в отношении Google

Компанию обвиняют в том, что она не удаляет из поисковой выдачи запрещенную в России информацию. Ведомство отмечает, что в Google можно найти страницы в том числе с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом. По данным Роскомнадзора, в среднем поисковик не удаляет из выдачи до 30% «опасного» контента». Компания не представила возражений на составленный акт. Из-за этого было возбуждено дело о повторном неисполнении обязанностей оператором поисковой системы. Максимальное наказание предусматривает штраф до пяти миллионов рублей.