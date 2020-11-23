Вакцина от коронавируса разработки компании Астра Зенека показала эффективность в 70%

Вакцина от коронавируса разработки компании Астра Зенека, которая сейчас проходит клинические испытания, показала эффективность в 70 процентов.

Вакцину, над которой Астра Зенека работала вместе с учеными Оксфордского университета, тестировали двумя способами. Первой группе добровольцев вводили сперва половинную дозу, а через месяц целую. В этом варианте антитела возникли в 90 процентах случаев. Вторая группа получила оба раза полную дозу. Эффективность прививки составила 62 процента. В среднем вышли те самые 70. Профессор Эндрю Поллард объяснил такую разницу более четким иммунным ответом, который формируется при введении меньше дозы. В сравнении с конкурентами этот показатель не столь убедителен. Американская вакцина компании Модерна достигает надежности в 95 процентов, а российский Спутник В – 92. Сообщается, что никто из участников эксперимента не заболел и не ощутил серьезных последствий. Препарат можно будет хранить и перевозить при температуре от 2 до 8 градусов выше ноля, а сама вакцинация не потребует особых условий.

Астра Зенека обещает, что стоимость вакцины не превысит 4 долларов. Это значительно меньше, чем у конкурентов. Препарат компании Пфайзер будет стоить 17 долларов, а Модерна прогнозирует цену в 37 единиц американской валюты.