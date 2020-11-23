По официальным данным, в России за сутки выявлено более 25 тысяч случаев коронавируса

Умер 361 человек, в том числе 71 – в Москве. В столице за сутки почти 7 тысяч новых заболевших. При этом мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ограничительные меры в столице привели «к сглаживанию» ситуации с распространением коронавируса. По данным Собянина, за последнюю неделю вновь выявленных случаев коронавируса было около 6%.

Санкт-Петербург оказался в лидерах по суточному приросту заболевших коронавирусной инфекцией. На это обратила внимание глава Роспотребнадзора Анна Попова. За последние сутки в городе выявлено почти три тысячи новых случаев COVID-19 .