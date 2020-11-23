Бизнесмен Евгений Пригожин подал еще один иск к журналисту Максиму Шевченко

Предприниматель требует взыскать по пять миллионов рублей с него и издания «Собеседник» за ложные сведения о судимости.

Пригожин будет судиться из-за октябрьской публикации «Шевченко ответил «повару Путина»: У Пригожина репутация человека с двумя судимостями». Название статьи приведено в иске, копию которого опубликовала пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд».



Журналист среди прочего заявил о судимости у бизнесмена за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Это утверждение, говорится в иске, носит явно порочащий характер и крайне негативно влияет на честь, достоинство и деловую репутацию Пригожина. Истец просит признать эти сведения недостоверными, требует у «Собеседника» и Шевченко выплатить ему по 5 миллионов рублей и опубликовать на страницах издания опровержение.

Аналогичный иск Шевченко получил на днях из-за интервью владимирскому изданию «Довод». Соответчиком идет главный редактор сайта «Медуза» Иван Колпаков, где была опубликована информация о судимости.

Журналист, который к тому же возглавляет фракцию коммунистов во Владимирском Заксобрании, считает, что иски от Пригожина – это месть за подозрения в связи с убийством россиян в Африке.

В «Собеседнике» пока не комментировали иск Пригожина. Между тем на сайте издания поменяли заголовок интервью с Шевченко, а из текста удален абзац про судимости. Изначальная версия разговора хранится в интернет-архиве.

Ранее Пригожин подавал иски к Алексею Навальному и ряду его соратников.