Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утверждает, что не знал о планах нанять ему охрану за 33 миллиона рублей. Чиновник сообщил в своем Телеграме, что поручил отменить соответствующий конкурс. Ранее Дегтярев говорил, что намерен усилить свою охрану из-за угроз.

В городской Думе Хабаровска 17 депутатов, в том числе спикер, подали заявление о выходе из ЛДПР. При этом депутатские мандаты они сдавать не намерены. К выходу из партии депутатов подтолкнула политика исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева, — сообщил в эфире «Эха Москвы» депутат Александр Каян.

Депутат Госдумы от Хабаровского края, коммунист Алексей Корниенко считает, что ЛДПР в регионе столкнулась с серьезным кризисом. Корниенко добавил, что вышедшие из фракции ЛДПР — одномандатники, они будут продолжать работу в городской думе Хабаровска в качестве независимых депутатов.

Политолог Михаил Виноградов называет бунтом действия хабаровских депутатов. По его мнению, конфликт в крае не исчерпан. Руководство ЛДПР до сих пор не прокомментировало выход из партии хабаровских депутатов. Нет и официального заявления партии.