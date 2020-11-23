В Приморском крае продолжается ликвидация последствий ледяного шторма, который прошёл в ночь на четверг

Десятки тысяч человек всё еще без электричества.

Специалисты, несмотря на тяжёлую круглосуточную работу, пока не смогли восстановить инфраструктуру, которую на прошлой неделе повредили ледяные дожди и сильный ветер. Шторм нанёс краю колоссальный вред — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что ремонтные работы только во Владивостоке займут не один день.

Ранее местные власти говорили, что больше всех пострадали города Артём и Владивосток. Из-за обрывов линий электропередач, поселения остались и без света, и без отопления, и без воды. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, власти делают всё возможное, чтобы в дома людей вернулось тепло.

«Из 50 центрально-тепловых пунктов осталось 19, которые необходимо подключить. Это, наверное, 33 тысячи людей сегодня без тепла находятся. Надеемся, что сегодняшней ночью мы подключим около 20 тысяч и завтра по мере подготовки дизельных генераторов мы подключим остальных жителей города Владивосток», — сказал губернатор.

Также в министерстве энергетики сегодня объявили, что электричества сейчас нет в 39 населённых пунктах — это более 75 тысяч жителей, а еще порядка 21 тысячи остались без теплоснабжения.

Ранее в администрации края объявили, что общий ущерб от циклона уже превысил 180 миллионов рублей и он будет еще расти.