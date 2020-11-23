Читинский военный суд провел первое заседание по делу рядового Шамсутдинова, который год назад расстрелял сослуживцев

Читинский военный суд провел первое заседание по делу рядового Рамиля Шамсутдинова, который год назад расстрелял сослуживцев в своей части на Байкале. Дело слушается с участием присяжных. Как передает из суда корреспондент ТАСС, заседание началось с изучения фотографий с места происшествия и найденных улик. Шамсутдинов рассказал о дедовщине в части.

Адвокат Руслан Нагиев сказал журналистам, что показания Шамсутдинова не меняются с первого допроса. Он не юлит и не обманывает. Суд постановил, что заседания будут проходить в открытом режиме, однако сегодня представителей СМИ попросили покинуть зал, сославшись на нехватку мест.