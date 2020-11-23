Начальника отдела полиции Кизлярского района Дагестана Исаева обвинили в причастности к терактам в московском метро

Начальника отдела полиции Кизлярского района Дагестана Гази Исаева обвинили в причастности к терактам в московском метро. Басманный суд сегодня, как ожидается, рассмотрит ходатайство следствия об аресте силовика.

Следствие требует арестовать Гази Исаева до начала следующего года. В структурах МВД он работал ещё с советских времён, с середины 80-х. Дослужился до начальника отдела полиции Кизлярского района Дагестана. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали Исаева в Кизляре в минувшие выходные, сначала полковника полиции привезли в Махачкалу, оттуда самолётом в Москву, пишет газета «Коммерсант». Сегодня следователь по особо важным делам предъявил ему обвинение по трём статьям: участие в преступном сообществе, бандитизм и теракт. По версии следствия полицейский начальник входил в запрещённую в России террористическую группировку «Имарат Кавказ». Он, используя служебное положение передавал членам незаконных вооружённых формирований информацию о силовиках, перевозил боевиков на служебном автомобиле. Начальник отдела полиции Кизлярского района Дагестана оказывал содействие теракту в московском метро весной 2010 года, сказала представитель СК Светлана Петренко.

Взрывы в столичной подземке прогремели 29 марта 2010 года. Утренний час пик, понедельник, в метро было много людей. Сначала теракт произошёл в поезде, остановившемся на станции «Лубянка», через 40 минут взрыв прогремел в составе, который подъехал к станции «Парк Культуры» на той же Сокольнической линии. Погибли 39 человек, больше ста пострадали. Ответственность за взрывы взял на себя лидер чеченских сепаратистов и запрещенной группировки «Имарат Кавказ» Доку Умаров. Силовики установили, что теракты устроили вдовы убитых дагестанских боевиков: Мариам Шарипова и Джанет Абдурахманова. Позже спецслужбы назвали организатором взрывов Магомедали Вагабова — одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, которое действовало в Дагестане. В августе 2010 года ФСБ и МВД рапортовали о том, что Вагабов убит в ходе спецоперации в республике. Об убийстве Умарова силовые структуры объявили спустя 3 года с небольшим.

Исаеву в случае признания вины грозит вплоть до пожизненного заключения.