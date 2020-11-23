Минобороны РФ: Российский офицер получил ранение из-за взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе

Офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение в результате подрыва мины в Нагорном Карабахе. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на Минобороны. Офицер доставлен в госпиталь в Баку, угрозы жизни нет. Инцидент с подрывом мины произошел при работе совместной группы по писку погибших в Тертерском районе Карабаха возле населенного пункта Мадагиз. В результате взрыва погиб один азербайджанский офицер и ранены четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха.
2020-11-23T18:17:24+03:00
2020-11-23T18:34:01+03:00
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18:17, 23 ноября 2020
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