Минобороны РФ: Российский офицер получил ранение из-за взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе

Офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение в результате подрыва мины в Нагорном Карабахе. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на Минобороны. Офицер доставлен в госпиталь в Баку, угрозы жизни нет. Инцидент с подрывом мины произошел при работе совместной группы по писку погибших в Тертерском районе Карабаха возле населенного пункта Мадагиз. В результате взрыва погиб один азербайджанский офицер и ранены четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха.