Российский журналист, правозащитник и общественный деятель Лидия Графова скончалась на 83 году жизни

Об этом написал в Твиттере бывший председатель СПЧ Михаил Федотов. Причину смерти он не уточнил. Федотов отметил, что Лидия Графова всю жизнь прожила с открытым сердцем, защищая героев своих публикаций: бездомных, беженцев и отверженных.