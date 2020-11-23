Российский журналист, правозащитник и общественный деятель Лидия Графова скончалась на 83 году жизни

Об этом написал в Твиттере бывший председатель СПЧ Михаил Федотов. Причину смерти он не уточнил. Федотов отметил, что Лидия Графова всю жизнь прожила с открытым сердцем, защищая героев своих публикаций: бездомных, беженцев и отверженных.
2020-11-23T17:33:29+03:00
2020-11-23T17:34:33+03:00
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17:33, 23 ноября 2020