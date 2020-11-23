В Госдуму внесен законопроект о наказании за «неправомерное использование» знаков сотрудников СМИ на митингах

Согласно документу, за незаконное использование пресс-карты предлагается ввести штраф до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов. Законопроект также вводит штраф до 100 тысяч рублей за финансирование митинга для лиц, «не имеющих на это права». Кроме того, предлагается наказывать штрафом до 20 тысяч или 120 часами ареста за неповиновение распоряжению сотрудника полиции на митинге. Инициативу, внесенную на рассмотрение Госдумы депутатом-единороссом Дмитрием Вяткиным, уже поддержали в правительстве.