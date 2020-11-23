Роскомнадзор возбудил в отношении Google административное производство за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенного в России контента. Компании грозит штраф от 1,5 до 5 миллионов рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства. В нем говорится, что «в среднем Google из поисковой выдачи не удаляет до 30% «опасного» контента». Ранее было выявлено наличие в поисковой выдаче Google сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации.

