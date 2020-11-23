В Дагестане главу отделения полиции задержали по обвинениям в терроризме

В органах утверждают, что это связано с взрывами в Москве в 2010 году. В Следственном комитете объявили, что полковник МВД Гази Исаев неоднократно лично перевозил на автомобиле руководителей запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ», оповещал их о специальных операциях против незаконных вооружённых формирований, а в 2010 году он отвёз на автостанцию смертницу с взрывным устройством, откуда она потом выехала в Москву. В ведомстве подчеркивают, что речь идёт об одной из террористок, которые в марте того года устроили взрывы на станциях столичного метро «Лубянка» и «Парк культуры». В результате того теракта погибли 39 человек.

Руководителю Кизлярского ОМВД предъявлены обвинения по статьям об участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, о бандитизме и о террористическом акте. Дагестанское интернет-издание «Черновик» уточняет, что дома у полковника провели обыски и Исаева вероятно скоро этапируют в Москву. Признал ли Исаев вину — не известно. В дагестанской полиции эту информацию еще не комментировали.